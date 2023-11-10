就在一年一度11月11日所謂「雙11購物節」來臨之際，多年來一向熱火朝天的瘋狂消費日，卻在今年經濟熱度下滑時突然變得冷清，「今年雙11變得更靜悄悄了」的話題快速登上熱搜，是經濟下行時民眾搶購熱情消失了？還是消費更理性？「麻木了」或是套路太多？都引發網民熱烈的討論。

《網易新聞》指出，雙11原本是中國大陸消費者一年一度的購物狂節，然而近年來消費者對於這種促銷活動的熱情逐漸減退，越來越多的人開始理性消費，不再盲目追求低價而去搶購一些自己不需要的商品。

今年雙11購物節即將來到最高潮時分，商家們也積極備戰，但今年的購物氣氛明顯不如往年熱烈。（圖／中新社）

有專家指出，消費者對於雙11的信任度降低是造成此一現象的主要原因之一。過去雙11的促銷活動往往伴隨著各種優惠券、紅包等福利，然而這些福利往往被一些不良商家利用，出現虛假優惠、價格欺詐等問題，讓消費者對雙11的促銷活動失去信心，並對這種虛假促銷活動感到厭倦。

此外，消費者在購買商品時也變得更加理性，不再追求價格便宜，而是更加注重品質和實用性。這種消費觀念的轉變也讓雙11的促銷活動失去了原有的吸引力。

《快科技》則指出，現在消費者對於這些促銷活動的熱情也大不如前，參與度明顯下降。

不少網友甚至表示，「不知道為什麼，今年的雙11靜悄悄的，自己也感覺沒什麼想買的。難道是雙11已經太多次，麻木了？」

報導也提出網民們的質問：現在問題來了，你今年雙11花了多少錢，有沒有瘋狂購買產品的衝動呢？

「雙11」是各網路購物平台在每年11月11日的大型促銷活動，最早起源於中國阿里巴巴旗下購物網站在2009年11月11日舉辦的「淘寶商城促銷日」。此一活動業績驚人，年年都成為話題，後來演變成整個零售網購行業一年一度的購物活動，影響所及甚至帶動全球網購零售業現象級消費熱潮。

「雙11」的發起者阿里巴巴CEO張勇將它稱為「商業界的奧林匹克」，在2012年11月11日網路購物即上，一天的銷售額超過美國「網路星期一」，成為全球最大的網際網路的購物節日。