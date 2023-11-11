「蝦皮購物11.11最強購物節」登場後，一開跑賣氣就飄升，1分鐘銷量較平日翻32倍，此外今年雙11破萬元的訂單數量較平日翻93倍，其中最高消費用戶已花費超過75萬元，不僅一口氣下單7台摩托車，更清空購物車內包含氫氧機、純9999黃金手環等多樣商品，估計可能是作為尾牙抽獎獎品。

用戶都買什麼呢？蝦皮購物發現，銷量成長較去年超過10倍的黑馬商品中，有73%都是「民生用品」品類商品，其中丹尼船長米米花分享包、小包裝的益生菌軟糖、獨立包裝的土鳳梨酥銷量上升幅度甚至超過100倍。

在11張「全站0元起免運」、「全站1.1折起」等多張優惠券的加持下，買氣持續上升，而「蝦皮購物11.11最強購物節」與雄獅旅遊合作推出總價破百萬元的四大洲指定國家旅遊金兌換券等多樣好禮，尤其下單滿萬元就有機會參加那霸郵輪行抽獎，引起民眾高度興趣，強力號召下帶動今年雙11破萬元訂單數量較平日翻93倍。