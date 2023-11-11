「這種朋友是不是不應該交呢？」一名男網友抱怨，自己常常去朋友家作客，對方有個15歲的女兒，在家時常穿著熱褲，總讓他忍不住盯著看，結果日前遭到朋友警告，讓他相當傻眼。而此篇「討拍文」曝光後，瞬間引發眾怒。

一名網友在臉書社團「匿名公社」發文表示，時常去朋友家玩，對方有一個15歲的女兒，在家常常穿熱褲，而他則會一直盯著大腿看，昨天他被朋友警告不要再這樣，讓他相當傻眼，「這種朋友是不是不應該交呢？」。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言怒轟「是不是太噁心了…盯著別人的女兒腿看，沒錯！！他應該要遠離你」、「的確為了女生好，你應該遠離這種朋友」、「真的不能交，尤其是你這種朋友，而且還要提醒共同朋友要他們遠離你」、「沒把你腿打斷已經很客氣了」、「我女兒要是被這樣看，不要說絕交，我都可以讓那個人絕子絕孫」。

更有網友直言「如果是我會寫fb，也會告知兩人共同的朋友，請他們多加注意。必要的時候大家要大義滅親，送他進警局，熟人犯案率真的很高，大家不要存僥倖心理或是太信任所謂的朋友」。