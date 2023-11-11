花蓮縣境內百岳中橫四辣的「小辣」羊頭山，今11日上午來自北部的高姓男子與登山隊友人，今日清晨至「羊頭山」打算一日單攻，過程中高男疑迷途偏離步道，不慎失足摔下150公尺深山坡，導致左腳流血及腰椎受傷無法自行脫困，報警協助，消防局出動3梯次搜救隊進山救援，最終以繩索系統成功將高男拉回步道。

花蓮縣消防局表示，今（11）日上午7時許接獲高男報案，表示其至秀林鄉羊頭山登山時，不慎摔落邊坡，因左腳及腰椎皆受傷無法動彈，消防局獲報後陸續派遣3梯共15人趕往現場搜救，搜救人員於上午10時15分，在步道2K下方深達150公尺接觸到高男，確認無生命危險後立即予以救援。

搜救人員表示，現場因無法使用直升機進行救援，且峭壁地形無法使用人力搬抬，高男又因腿部受傷無法行走，因此救援難度相當高，最終救難人員以繩索慢慢將其拖拉上來，所幸高男意識清楚送醫治療後並無大礙。