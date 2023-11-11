英國搖滾天團Coldplay(酷玩樂團)高雄開唱，演唱會門票一票難求，不少人提前動身前往高雄，但也出現旅館業者藉機哄抬房價，嚴重影響高雄觀光形象。觀光局昨(10日)突襲稽查市內12間旅館，其中4間被查獲行為屬實，重罰5萬元。

觀光局今天(11日)發布新聞稿，表示市區訂房率超過9成，但也發現許多旅館業者趁機哄抬房價，6日時就查獲城市商旅駁二館、城市商旅真愛館、天子閣飯店、雀客快捷高雄愛河4家旅館超過備查房價。10日二度稽查，再度查獲世奇商旅、河畔文旅、秝芯旅店駁二館、圈叉行旅4家旅館哄抬房價。

其中世奇商旅備查房價為3000元，實售房價竟翻倍，來到5940元，超出比例98%；圈叉行旅套房備查房價5980，實售10990，超過原價84%。

觀光局依《發展觀光條例》，對4間旅館開罰最重罰款上限5萬元，並限期改善，若仍未改善可連續開罰。