這麼細有什麼用！有網友在網上抱怨，他表示日前發現有屋主在住家外道路疑似「佔車位」，將1根鐵條插進水溝孔洞，不禁感嘆表示「佔機車位也無所不用其極」；對此，網友看了也表示「拔起來不就好了？」、「才一根鐵條？太小看我們天龍國人了吧？鐵條兩邊還可以各擠一台機車」，然而，另外有網友則認為有其他的用途，並非是插鐵條佔車位。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文，並上傳1張照片，從照片中可見，在某住家前道路，但未畫設任何紅線、黃線或白線，在兩輛機車中間有個空格，然而，空格裡有一根鐵條直接插入水溝孔洞，疑似在佔車位；這也讓原PO氣炸表示「佔機車位也無所不用其極」。

有網友拍到1處道路，發現有住家前水溝孔洞，插入1根鐵條疑似「佔車位」，讓他很生氣的表示「佔車位無所不用其極」。（圖／翻攝自臉書爆怨2公社）

照片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「拔起來不就好了？」、「這麼細有什麼用」、「才一根鐵條？太小看我們天龍國人了吧？鐵條兩邊還可以各擠一台機車」、「可以停腳踏車上鎖用」、「走過去輕輕碰一下報警提告傷害，看是誰的東西」、「拿走不就好了？」、「放盆栽、報廢車、三角錐來佔車位的拉雞多的是，一堆以為買一樓送馬路車位的」。

不過，另外也有網友發現可能是屋主有其他作用，「看起來比較像擋住不讓人擋住出入口」、「感覺像不讓人擋到出入動線」、「這意思是請留通道啦」。