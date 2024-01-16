元大銀復北分行地理位置優越，鄰近交通便利的捷運中山國中站、熙來攘往的臺北農產濱江果菜市場，附近住家、商辦、企業林立，元大銀行復北分行計畫在地深耕，以著重強化區域性服務之方式，希望拓展與周邊商圈的合作，讓區域內的民眾及商家，感受到元大銀行復北分行全員專業且用心的服務。

元大銀歷年屢獲財富管理評鑑佳績，如《財訊》及《今周刊》之「最佳服務獎」、「最佳財富增值獎」、「最佳業務團隊獎」及「金融服務創新獎」等獎項肯定，展現元大銀行財富管理及數位金融實力。元大銀行復北分行為響應近年金融友善服務理念，更用心規劃舒適的貴賓洽談室，提供客戶詳盡的金融理財諮詢服務，以及完善的金融友善無障礙服務設施，讓每一位蒞臨的客戶都能享有最好的服務體驗。

元大銀推出各式存款、貸款及財富管理等優惠專案，復北分行將依客戶的實際需求，提供最適切的專業建議，歡迎民眾蒞臨洽詢。