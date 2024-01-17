重回福地卡達，沙烏地阿拉伯在亞洲盃再度上演神奇逆轉秀，靠著中後衛阿布賴希（Ali Al-Bulaihi）在補時階段攻進超前球，以2比1打敗阿曼，取得本屆賽事的開門紅。
沙烏地阿拉伯在前年世界盃一戰成名，預賽碰上冠軍大熱門阿根廷，無畏對方主將梅西（Lionel Messi）12碼罰球破門，沙烏地阿拉伯在下半場開始不到10分鐘連進2球，最終2比1爆冷擊敗阿根廷，搶下預賽首勝，沙烏地全國上下歡天喜地，王儲隨即宣布隔天為國定假日。
距離上演奇蹟之地的盧賽爾球場（Lusail Stadium）只有20多公里路程，沙烏地足球隊再次完成史詩戰役，此役球隊同樣以12碼率先丟球，面臨劣勢的沙烏地持續猛攻，卻遭頑強的阿曼拒之於門外，所幸下半場替補上陣的賈里比（Abdulrahman Ghareeb）改變局勢，用精采盤帶幫助球隊追平。
下半場補時第6分鐘，沙烏地開出角球，阿布賴希在一陣慌亂中頭錘破門，起初被判越位在先，不過經由VAR認定進球有效，沙烏地球員各個興高采烈，完成絕殺的阿布賴希從口袋掏出氣球吹氣，最後讓氣球飛向空中，以最奇特的方式慶祝首勝到來。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。