李景怡是江蘇潮博博文化發展有限公司創始人，同時也是一位新媒體達人。她的日常工作是研究大陸文博場館的文物新聞熱點、爆款潮物、文創商品，並將其解釋成為海外人士易懂的內容。她坦言這看似簡單的工作實屬不易，產出過程費盡思量。

李景怡對大陸的熱愛源於自童年聽到爺爺、奶奶、外公分別在河南、成都、湖北長大的故事，耳濡目染下，她對大陸充滿嚮往。大學期間，她積極參與兩岸交流活動，並在上海的旅遊公司實習兩個月，這段經歷使她下定決心畢業後留在大陸發展。

從當起新媒體旅遊編輯開始，李景怡遊歷了滬蘇浙等地，也去過貴州、重慶、西安等地。她憶起最深刻的旅遊印象是參觀兵馬俑，站在曾經只在課本上見過的文化地標、歷史建築前，內心深感觸動。

為補足專業知識，並深入了解「Z世代」的需求及想法，李景怡考入復旦大學進修新聞傳播相關專業。期間透過在京杭大運河研學、西遊記主題研學旅行品牌等工作的累積，她陸續接到幫大陸公司運營新媒體帳號的需求。這些工作包括協助大陸商場進行公共空間優化和文案企劃提案、為大陸生態農業園進行內容推廣，以及替在英國開設奶茶店的品牌做形象設計，這段時期也是她累積工作經驗的寶貴時光。

在大陸生活的第八年，李景怡決定與四名在大陸發展的校友攜手創業。公司以南京這座六朝古都、世界文學之都為出發點，以中華博物館「開箱」系列導覽、博物館文創商品輸出、率亞洲客團參訪兩岸博物館為業務，向全球年輕人講述中華傳統文化與故事。

她指出，大陸現今經濟與社會不斷發展，新興事物層出不窮，將公司取名為「潮博博」是以希望將小微的生活方式匯聚成「潮」，並通過年輕人的現代「潮」視角展現中華博物、博學、博文之美。