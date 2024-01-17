有關2024年第22屆亞洲U20男子排球錦標賽主辦權由我國改為印尼，體育署17日回應， 有關亞洲排球聯合會(下稱亞排聯)將原定於我國舉辦之本賽事更改至印尼，體育署深表遺憾，尤其我國排協112年接獲主辦權後，已投入相當人力及經費開始籌辦。

據悉，中國排球協會向亞排聯表示，本賽事在我國舉辦，中國將因政治因素無法派隊參賽，係屬其內部政策，與我方無關。尤其是歷年來我國主辦各項國際賽事，中國隊來臺參賽並無困難或限制，體育署及相關部會亦提供專案協助，優先處理渠等入境事宜。

體育署輔導我國體育團體參與國際體育事務，向來以保障我國運動員參與國際賽事，及維護我國體育團體參與國際體育組織權益，善盡國際體壇成員責任為優先考量，且恪遵國際奧林匹

克憲章及1981年兩會洛桑協議。

未來體育署將偕同中華奧林匹克委員會賡續輔導各體育團體，倘有涉及我會員權益事項，應事先與所屬國際體育組織妥善溝通及爭取，並預擬處理方式，以確保臺灣的尊嚴及國際參與空

間。

中華排協秘書長黃國光表示，原定7月20日至27日在台灣舉辦的亞洲U20男排錦標，攸關明年U21世錦賽參賽資格，只要取得前2名就可拿到參加U21的門票，但中國排協卻在去年底就開始有動作，導致我方最終無緣舉辦實為遺憾與可惜。