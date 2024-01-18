苗栗市長邱鎮軍偕同市代會主席陳仁杰等17日一同前往苗栗警分局加油打氣，並致贈慰問品。（苗栗警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

2024年「加強重要節日安全維護工作」將自2月1日22時起至2月15日24時止，維期15天，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大工作主軸，動用警察、民防、義警、義交、志工、守望相助隊等組織，全力加強犯罪偵防、交通疏導及各項貼心為民服務措施，苗栗市長邱鎮軍偕同市代會主席陳仁杰等17日一同前往苗栗警分局加油打氣，並致贈慰問品。

苗栗市長邱鎮軍表示，每年節安工作或是各項活動，包括警察、義警、民防、義交、巡守隊等，無論寒風刺骨、強風豪雨，都可見他們不辭辛勞，穿梭於大街小巷四處巡查指揮的身影，365天全年無休協助巡守家園，只為讓民眾更安心，這種奉獻的精神值得市民的讚許。

為了感謝許多工作夥伴平時任勞任怨付出，邱鎮軍偕同市代會主席陳仁杰，帶領苗栗市公所同仁及代表，17日上午前往苗栗警分局加油打氣，並由副分局長陳衍馥代表接受市公所致贈的慰問品，在此也呼籲鄉親，若遇突發狀況或可疑人事物，應隨時通報當地警察機關派員前往查處，以防範犯罪。

苗栗分局副分局長陳衍馥表示，苗栗警方將於節安工作期間持續針對各金融機構實施護鈔、巡守等安全維護作為，並加強防竊、防搶等自我防衛觀念宣導及強力取締職業性賭場、防制幫派犯罪、掃蕩毒品、打擊詐欺反詐騙等犯罪偵防工作；同時亦透過警察廣播電台及地方電台宣導春節期間各項治安、交通因應措施，而在民眾安心方面，則提供市民朋友舉家外出的住、居所安全維護、重要風景遊憩區等人潮聚集地區設置機動派出所等貼心措施，以及加強協助失蹤人口返家團圓等多元社區服務，讓民眾安心度好年。