苗栗縣議員楊明燁宣布投入市長補選。（摘自楊明燁臉書／李京昇苗栗傳真）

總統立委大選昨天落幕，苗栗縣二選區立委候選人、苗栗市長邱鎮軍成功轉換跑道，市長職位依地方制度法規畫將辦理補選，苗栗縣議員楊明燁率先開第一槍，透過臉書宣布投入市長補選，此外，也有多位縣議員、民代表態參選，將開啟另一波大選後延伸戰。

因苗栗縣二選區一向為藍營鐵票倉，邱鎮軍投入立委選戰後，不少民代除積極輔選、頻走地方活動基層，也已開始在各大節日，透過掛布條、旗幟向市民問安問候增加知名度與熟悉度，早早布局市長補選。

而邱鎮軍昨天確定勝選後，楊明燁隨即透過臉書恭賀，並宣布投入的市長補選，他表示，自己身為一位從政人員，阿燁一直秉持著「說得出、做得到」，而不是「打高射炮、騙選票」的心態經營，因此他的政見與態度著重在務實、穩健、正直的基礎上。

楊明燁表示，「政治講有的」、「挺好的」，希望能夠得到市民全力支持，讓他有機會進入市公所，為鄉親服務、為苗栗建設，實現對這片土地的承諾。

楊明燁是已故前苗栗市長鄒玉梅之子，其父親楊雲亭是縣長鍾東錦祕書，家族在地方耕耘多年，頗有人派、實力。

另外，苗栗縣議會無黨籍聯盟總召、縣議員余文忠，擔任過前縣長徐耀昌特助，也在縣長選戰中，與議長李文斌力挺鍾東錦，在地方也擁有雄厚實力，他也早早表態參選意願。

除楊明燁、余文忠有意投入補選，檯面上還有縣議員禹耀東、鄭碧玉、民進黨縣議員徐筱菁、前議員湯維岳、苗栗市代會主席陳仁杰、前苗栗市代會主席楊喬安都有意參選，未來補選戰況將激烈可期。