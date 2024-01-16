苗栗縣前議員謝芳紋涉嫌在2010年起擔任議員近8年期間，與徐姓男友詐領助理費共331萬餘元，一審依違反《貪汙治罪條例》判謝徒刑2年、緩刑5年，向國庫支付50萬元；徐徒刑2年，檢方不服上訴。台中高分院16日宣判，認定一審量刑妥適，且檢方未舉證兩人將助理費中飽私囊，判決駁回，維持原判，仍可上訴。

謝芳紋涉嫌在擔任苗栗縣議員期間，自2011年至2018年期間，未實際聘用的廖、何兩人列為公費助理，且每月僅以1萬元至2萬8000元不等薪資聘用5名助理，卻浮報月薪4萬元向苗栗縣議會申請補助費用及酬金，由徐姓男友協助請領，期間共詐領公費助理補助331萬2391元。

苗栗地院審酌謝、徐兩人在偵審期間均坦承犯行，謝自動繳交所得財物；徐在偵查中也自動繳交60萬元，兩人犯後態度均可取，謝所詐領補助主要用於支應私聘助理薪資、服務處運作，且不再連任縣議員，當已知所警惕，期使她改善更生，宣告緩刑5年。

苗栗地院去年7月間依兩人犯《貪汙治罪條例》利用職務機會詐取財物罪，判謝徒刑2年、緩刑5年，並向公庫支付50萬元，褫奪公權5年；徐徒刑2年，褫奪公權4年。全案檢察官不服，提起上訴。

台中高分院認定，一審就謝的緩刑理由已充分考量改善的可能性及執行的必要性，不能因她行為時有議員身分，或所涉利用職務上機會詐取財物罪，而剝奪緩刑宣告機會，且檢察官並未舉證謝、徐兩人貪圖己利，將領得的助理補助費全數中飽私囊而判決駁回。