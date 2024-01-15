雲吉資本有限公司積極關懷弱勢，認養彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會種植的「希望之稻」1000公斤，15日由董事蔡孟福代表捐贈給苗栗縣政府，縣長鍾東錦親自頒發感謝狀，盛讚善舉是企業回饋社會的典範，希望各界響應發揮愛心，投入善的循環落實企業社會責任，帶給弱勢族群更多照顧與溫暖。

蔡孟福表示，該公司自2021年起投身公益愛心捐贈行動，為關心身障朋友，得知彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會，正籌建一個長久安定的「伯立歐家園」，特別認養預定地種植的「希望之稻」贈送各地弱勢家庭；此次透過新竹縣議員林禹佑的引荐和促成，首次捐贈愛心物資給苗栗縣政府，善盡企業回饋社會的責任和心力。

鍾東錦表示，雲吉公司認養「希望之稻」時就做一次愛心，捐贈苗栗縣弱勢再次發揮愛心，對弱勢猶如天降甘霖；愛心需要社會每人盡自己能力，社會充滿愛心，即是人間美好的事情。

社會處指出，鍾縣長上任後規畫前瞻性的福國利民政策，10大願景目標之一就是「關懷弱勢族群，落實社會福利」，積極與慶福基金會、中華九紫慈善會、月稱光明寺等合作，結合民間力量，推動實物銀行業務關懷縣內因失業、遭逢困境或危機事件導致生活陷入困境的家庭，服務對象每年超過2000戶弱勢家庭獲得關懷。本次受贈物資將在春節前，發放給遭逢危機事件致生陷困急難邊緣戶、第一季透過公所媒合的弱勢家庭。

捐贈儀式由縣長鍾東錦率社會處長楊文志、社會救助科長邱苹榛、工策會總幹事陳怡樺等人接見，雲吉資本董事蔡孟福三兄弟偕同母親，共同捐贈白米給苗栗縣政府，希望春節前提供弱勢家庭，能減輕生活壓力溫暖度過春節；鍾東錦親自頒發「感謝狀」感謝雲集資本有限公司的暖心善舉，讚揚此舉為企業回饋社會的典範，也希望各界發揮愛心，讓社會更溫馨。