農曆年即將到來，家家戶戶歡天喜地開始辦年貨、過好年，不過弱勢邊延戶礙於種種因素，無法獲得社會資源，抱持過日比過年重要，台中市向上愛心會，14日特舉辦一場歲末寒冬送暖活動，除了提供免費義剪外，並致贈弱勢家庭物資及2000元現金，藉以拋磚引玉，讓更多人關注社會角落的邊延戶。

向上市場攤商約有200多人，創始會長許地在2002年成立向上愛心會，積極推動地方公益、急難救助等回饋地方，並由向上市場自治會主委何進添、委員蘇天基等人號召40人發起申請立案，以「取之於社會、用之於社會」的理念，平常訪視、關懷在地的弱勢家庭及急難救助，每年春節前針對地方弱勢家庭發放物資，疫情期間也未中斷。

今天下午2點在西區公益里里長辦公室舉辦歲末寒冬送暖，市府社會局、中西區公所都派員出席響應，向上愛心會更情商多位美髮師，幫弱勢族群打理門面，歡度農曆新年。

公益里長劉興峰表示，非常感謝向上愛心會伸出援手，幫助弱勢邊延戶，除了安排義剪活動，市場攤商及熱心人士也贊助白米、日常用品等物資，另外發送每人現金2000元，大家略盡綿薄，將愛心散播出去，協助社會上更多弱勢族群。