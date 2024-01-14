陳超明今天展開掃街謝票。（陳超明競選總部提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣二選區立委當選人陳超明，成功挑戰四連霸，14日以車隊掃街謝票，從西湖鄉出發，今天整天將掃完選區海線8鄉鎮，他表示，將持續推動西湖鄉的河堤共構第四期、國道3號北入南出交流道案，讓苗栗海線更進步繁榮。

陳超明這次選戰，在苗栗二選區俗稱「海線」8鄉鎮全部贏過對手康世明，以7萬9521票成功連任，尤其歷年選戰從未贏過的苑裡鎮，也以1萬3713票勝過對手1萬2053票，贏了1660票。

他的車隊今天從西湖鄉出發謝票，他表示，先前曾答應西湖鄉兩件重要的事情，包括西湖鄉河堤共構第四期工程、國道3號北入南出交流道，兩個按鍵他將持續推行，讓西湖鄉脫胎換骨。

陳超明表示，再次感謝海線鄉親對他的肯定，下一個4年，他絕對會與鍾東錦縣長、邱鎮軍委員一同拚出苗栗好願景。看見鄉親從競選到謝票都給他熱情的鼓勵，這樣鼓勵是打氣也是鞭策，未來他會逐一實踐提出的政見，回報鄉親的支持。

另外，外界推測2028年藍營共主是台中市長盧秀燕，陳超明表示，現在言之國早，政治環境千變萬化，他希望國民黨先檢討改進敗選原因，再組成強大團隊，未來才有機會讓政黨輪替。