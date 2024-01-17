黃捷接棒趙天麟參選，最終順利當選立委。（本報資料照）

2024立委大選中臨危受命參選的黃捷，成功挺進國會，而她在16日表態，加入趙天麟所屬的湧言會派系。當時全力力挺黃捷接棒參選的高雄市長陳其邁，今日則表示早已知情，並指黃捷選舉時，趙天麟及團隊給予最大協助，並提醒她在國會時要為高雄顧預算、顧建設，並成為立法院改革重要力量。

黃捷於去年8月申請加入民進黨，推薦人是被視為英系的高雄市長陳其邁，而趙天麟被爆出婚外情後退選，當時陳其邁更是不畏地方壓力，支持黃捷從鳳山跨區空降接棒，選戰過程也全力輔選，黃捷勝選時已也特別感謝陳其邁和趙天麟，16日她則加入趙天麟所屬的湧言會派系。

對此，高雄市長陳其邁17日表示，早在黃捷加入湧言會前就已經知情，他提到，這次立委選舉時，趙天麟給她最大協助，包含組織及辦公室同仁全都投入，幫助黃捷贏得勝選，黃捷委員非常清楚。

陳其邁說，依照黃捷過去在議會表現，在高雄各重大建設都非常熟悉，也拜託她在立法會顧預算、顧建設，並針對高雄重大建設與她開過會，除此之外，在人權進步議題上繼續堅持努力，陳說：「我對她很放心，相信年輕人和新世代，她是國會最年輕，到立法院成為改革重要力量。」