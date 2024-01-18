一年一度農曆新年即將到來，高市府18日舉辦「開箱高雄市龍年新春小物」記者會，由高雄市長陳其邁攜手觀光大使「高雄熊」向民眾拜早年，今年高雄限定版新春小物包括《騰龍獻瑞》春聯、《興隆平安》斗方春聯及龍年開運小紅包及《高雄龍好》賀卡等，高市府宣布龍年開運小紅包將於20日在三鳳中街首度發放。

陳其邁表示，今年市府特別邀請書法名家郭芳忠為龍年春聯揮毫題字，以傳統書法筆鋒，揮灑出筆勢蒼勁渾厚、生氣勃勃的《騰龍獻瑞》行書四字，結合Q版的龍型圖樣，賦予新意、激發出不同想像，希望帶給市民滿滿喜氣與福氣，祝福大家平安、各行各業生意興隆。

高市府新聞局表示，此次龍年開運小紅包外型圓滿、色調繽紛搶眼，以手繪風格製作、畫工細緻精巧，折疊與展開的設計與刀工，不僅可以立起來擺設，更含有「龍圖大展」的寓意。龍的正面手持金幣象徵高雄興隆繁盛，手持蘋果祝福市民一切平安，有著興隆又平安的寓意。陳其邁預告龍年開運小紅包將於20日在三鳳中街首發，歡迎民眾前來領取收藏。

另外，《騰龍獻瑞》春聯自1月24日起於四維行政中心、鳳山行政中心及各區公所上班時間發送；Q版斗方春聯放置於觀光局所屬各風景區、文化局所轄場館及高雄捷運各站點等場域，包括高雄火車站旅客服務中心、左營高鐵站旅客服務中心、小港機場旅客服務中心、月世界遊客中心、觀音山旅遊服務諮詢站、壽山動物園、崗山之眼、貝殼館及蝴蝶園等提供自由索取，索完為止。