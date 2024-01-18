黃捷進立院可「治住」她？ 徐巧芯辣嗆「6字」警告周玉蔻 @ChinaTimes

民進黨高雄市議員黃捷當選立委，即將對戰藍營新科立委國民黨台北市議員徐巧芯，外界相當期待兩位藍綠女將如何廝殺？資深媒體人周玉蔻評論黃捷稱，黃捷是一個非常有俠情、知恩回報的人。徐巧芯表示，看到周玉蔻特別弄了一集節目，詢問黃捷是不是可以進立法院「治住」徐巧芯；徐巧芯嗆，「不、可、能！想、得、美！」

徐巧芯17日在臉書貼文表示，看到她的閨蜜周玉蔻特別弄了一集節目，還下標題緊緊張張的問黃捷是不是可以進立法院「治住」徐巧芯。徐巧芯直接回答妳，不、可、能！想、得、美！

徐巧芯接著表示，說坦白的，黃捷連市議會審預算都被踢爆多次缺席了，連認真都做不到，哪可能治得了任何一個人啦，ㄏㄏ。但確實該緊張的是周玉蔻，因為她上任第一個索取的公文就會詢問台電、中油等國營事業，這8年來給《放言》的標案結案報告。謝謝提供她問政靈感。

徐巧芯還指出，至於「在路上」的那一個，他支持的對象已經一個一個都真的上路，無需提及。