大陸一名網友近日應徵一間公司的行銷人員，面試主管詢問「小白＋小白是什麼？」一個問題難倒其他2位應徵者，而他腦筋一轉回應「小白加小白是小白兔（Two）！」有創意的答案，讓他當場就被錄取，引起網友討論。

綜合陸媒報導，一名男網友應徵一間化妝品公司的行銷人員，最近收到面試邀請，到了現場，除了他以外，還有2位女生也一起參加面試，讓他很焦慮，因為這2名女生看起來對於化妝品肯定更熟悉、更有想法。

男網友表示，面試官是位30多歲的女主管，似乎看出了他的焦慮，開場就直言「行銷工作能否做好，與性別無關，重要的是想法，因為有優勢就會有劣勢！」先是簡單地詢問一下個人經歷，與公司產品相關的問題以後，面試官突然丟出一個問題「小白＋小白是什麼？」讓全場都愣住。

男網友指出，第一位女生先是有禮貌地道歉，表示自己沒有聽懂題目的意思，所以無法回答；第二個女生則是很有自信地回說「我想這裡的小白，應該是指銷售小白，沒有工作經驗的意思，小白加小白還是小白。」讓面試官聽了直搖頭。

男網友說，他腦筋一轉想到一個有趣的答案「小白加小白是小白兔（two）」，超有創意的答案，讓面試官很滿意，當場就被錄取。