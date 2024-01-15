一名網友今搭機出國，一早到桃園機場第一航廈，發現等待通關的旅客從樓上一路排到樓下，他好不容易拿到機票又花了1小時排安檢，不少旅客擔憂趕不上飛機，開始大小聲，保全的情緒跟著高漲，現場一片混亂，他傻眼直呼「平日國門還亂成這樣，真的很丟臉。」

原PO今（15）日於《爆料公社》指出，今早到桃園機場第一航廈搭機，通關排隊人潮從樓上排到樓下，好不容易拿到機票，又排了1個小時才到安檢流程，期間有的旅客擔心趕不上飛機，開始大聲催趕，保全的情緒也跟著高漲，現場一片混亂。

原PO直呼「實在太離譜」，難怪桃園機場的全球排名會從13名暴跌到82名，所幸他最後有趕上飛機，但他認為今天不是放假日，國門還亂成這樣真的很丟臉。

平日的桃園機場爆人潮。（圖／翻攝自爆料公社）

根據Skytrax「2023年全球最佳機場」評比，桃園機場在2019年獲得全球第13名後，成績逐年下滑，去年更暴跌到82名，有不少學者認為全球不少國際機場利用新冠疫情期間大幅整修，桃機錯失整頓良機，才會在國境解封後，凸顯台灣原地踏步的窘境。