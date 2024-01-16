台北市前市長柯文哲在2024總統大選落居第三，即便在北市執政8年，仍無法獲得多數市民用選票支持。就有網友認為社會住宅是好政策，好奇是不是「其實台北人很討厭社會住宅？」，引起眾人討論，直指社宅得利的都是北漂族，還會衝擊在地租金、房價。

一名網友在PTT八卦板發文分享自身觀察，台北市近年興建了不少社會住宅，但台北人都不喜歡社宅蓋在他們家旁邊，恨不得社宅蓋去邊疆地帶，讓他不解「社宅這麼好的政績，怎麼台北人一堆人討厭啊？」

貼文引起熱議，「選票告訴你，真的討厭」、「社宅要是有幾十萬戶，那老破小要租給誰」、「因為社宅不給台北人住啊」、「台北人恨死了，是北漂才愛」、「北漂都去住社宅，那房東賺什麼？」、「只有買不起的外地人，得罪9成在地」、「台北社宅很貴，最後有錢人窮人都不爽」。

也有人直言社宅會衝擊周遭房價，「蓋下去房價就九折，自己又沒得住，當然眼紅」、「你社宅蓋下去，一堆低端低薪人口住進來，還是新房子，舊房價格崩當然森77啊，誰管你居住正義」、「擋人財路如殺人父母」、「一堆老人有房子，誰跟你社會住宅」，認為興建社宅對台北人來說弊大於利。