正所謂「談錢傷感情」，就連親人之間也不例外，有網友發文表示，爸爸先前要籌哥哥的結婚資金，於是將房子登記在他名下申請貸款，他獨自扛起這些還款，沒想到債務還清，那間房子受惠台積電進駐房價大漲，哥哥竟跑來要求分錢，讓他相當無言。

一名網友在PTT上發文指出，哥哥多年前要結婚，但家裡錢不夠，剛好在高雄梓官（今高雄市梓官區）有一間房子賣不掉，爸爸想說把房子登記給哥哥讓他申請貸款，但哥哥因為信用破產、無法執行這件事，當時弟弟年紀又太小，於是房子就登記在當時正在服兵役的原PO身上。

原PO退伍的第一個月就接到農會扣款通知，才發現原來爸爸從借款第一個月，到現在已經十幾期沒繳貸款，總共十幾萬，房子差點就要要法拍，還好後來靠著友人們東湊西湊周轉，才成功度過難關。沒料到15年過去，他已經把貸款繳清，原本價值200萬的房子也因為台積電進駐關係，現在漲到至少1500萬，他原以為日子就這樣平順過下去，沒想到前陣子哥哥卻突然吵著要分房子。

原PO無奈表示，大哥稱這間房子只是爸爸「借名登記」，想要回屬於他的一部分，就連小弟也同意大哥說法，認為該房現值1500百萬，扣掉原PO之前付的200萬之後，這1300萬的漲幅應該由兄弟們平分，這番論調讓之前辛苦扛房貸的原PO很傻眼。

網友則分析，原PO站在法律上得住腳，「房子是你名下，貸款是你繳錢，那麼房子就是你的，不用理會你兄弟要求，除非貸款你們兄弟也有繳，因為這是生前贈與，而非遺產，沒有所謂遺產特留份之類的問題，你的兩位兄弟除了只能剩下情勒之外， 法律上站不住腳」。

其他網友則說，「你付錢，你的名字，法律上不需害怕」、「刑事告侵佔，民事告不當得利返回租金，然後再出租或賣掉」、「爸媽當初看房算有功，多給他們一點，但你哥要分就先算清租金，你弟倒是完全沒立場分錢」。