資深分析師柯孟聰指出，昨天期指結算，外資無方向賣出大套利，出現大幅震盪向下，也驚動主管機關出面信心喊話，顯示市場對選後新政府疑慮尚未去除，陸股也因景氣不佳，走勢相當疲弱，連帶影響亞洲周邊股市；另外，美元以外的匯率大幅貶值，外資有回防美國趨勢，資金面轉趨弱勢。

台股去年上漲26％，在亞股漲幅僅次於日本，全年上漲3800點，以回檔1/3約1600點計算，指數回檔16500點附近有止跌機會，因此，在農曆年前應該會有支撐。昨日雖然跌破季線，但季線還在上升中，短線如果急跌，預期會有一波強勢反彈。

至於這波是大波段修正還是小幅修正，柯孟聰認為，通常要看農曆年後，市場資金恢復到正常水準來觀察。以往年度大多頭格局，是從農曆年後一路到中秋節，反之，大空頭也是這種走法，所以關鍵還是看農曆年後。

今天下午台積電(2330)法說會將公布財報，近期台股處在偏弱格局，台積電法說可說是重中之重，看能否為多頭點燃火種，另外，生技、塑化這些跌深族群，都處於末跌段，量縮不跌，消息不要再惡化，可以注意中長線的布局。