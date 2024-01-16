台中1名75歲陳伯伯長期受攝護腺肥大頻尿困擾，經泌尿科建議進一步檢查發現罹患攝護腺癌第3期，考量年事已高，醫師建議採取放射治療結合賀爾蒙療法，經8周治療後癌症指數下降；醫師指，癌症的治療應個體化，放射治療安全有效，在攝護腺癌的治療中扮演著不可或缺的角色。

衛福部台中醫院放射腫瘤科醫師林儀恩表示，陳伯伯長期因攝護腺肥大，嚴重頻尿、甚至影響到睡眠，至泌尿科門診就醫，醫師發現他PSA指數持續上升，建議進行切片檢查，確診為攝護腺癌第3期。考量到他的年齡和其他健康問題，手術並不被認為是最佳治療方案，於是醫師建議採取放射治療結合賀爾蒙療法。

經過約8周的放射線治療合併賀爾蒙治療，陳先生的PSA指數從接近30ng／ml下降至0.1ng／ml，治療期間的副作用隨著治療結束和用藥逐漸緩解，目前持續接受賀爾蒙治療和追蹤檢查。

林儀恩表示，攝護腺癌又稱前列腺癌，在男性癌症中的發病率和死亡率分別排名第5和第6；患建議男性50歲以上每年進行例行肛門指診和攝護腺特定抗原檢查，若其中1項有問題，則應考慮攝護腺切片檢查。對於有攝護腺癌家族史的人，則建議從40歲起每年進行1次檢查。

林儀恩說：「放射治療在攝護腺癌治療中扮演關鍵角色」，治療方案因患者疾病嚴重度而異，對於早期低風險的患者，手術和放射治療效果相當，5年存活率約9成；中度風險者可考慮手術或放射治療結合短期（約4-6個月）的賀爾蒙治療；高風險或有區域淋巴轉移的患者，放射治療結合長期的賀爾蒙治療可能更適合；此外，術後放射治療或早期救援型放射治療也是一些特殊情況下的建議。

林儀恩強調癌症的治療是個體化的過程，應根據患者的情況、病理報告和風險程度制定最合適的治療方案。放射治療作為一種安全且有效的治療方式，在攝護腺癌的治療中扮演著不可或缺的角色。