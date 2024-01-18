結束連續兩天的崩跌，台股今（18日）以17169.10點開出，反彈上漲逾120點，權值股台積電漲7元，觸及588元，聯發科漲8元觸及887元。

台股在總統大選結束後節節敗退，昨（17日）下跌185.08點，收在17161.79點，成交值為3820.42億。自營商買超14.84億元，投信買超68.33億元，但外資及陸資賣超782.22億，創下史上第3高規模，引爆投資人擔憂情緒。

由於外資回防，加上地緣政治因素、紅海危機造成斷鏈風險及大陸經濟復甦不如預期等利空，全球股市表現都相當疲弱，仍待止跌契機出現。新台幣17日也重貶1.97角，收31.589元，選後三天已經貶值快4角。

對此，國安基金官員強調，台股2024年的基本面還是良好，台股上漲3.35%，IMF與S＆P5都預估台灣今年的經濟成長率都有3%，且跟國際股市相比，除了日本之外，台股跌幅今日跌幅1.06%、並沒有比較深，會持續關注國際情勢和台股的發展。

美股四大指數皆墨，道瓊下跌94.45點（或0.25%）至37266.67點，那斯達克指數88.72點（或0.59%）至14855.62點，標普500指數下跌26.77點（或0.56%）至4739.21點，費城半導體指數挫低36.00點（或0.88%）至4069.95點。