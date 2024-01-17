全台房價「貴桑桑」，但為了不再當無殼蝸牛，仍有不少人願意扛幾十年的貸款買下去。近日網友就針對苗栗的房市展開討論，好奇如果是投資的話，應該買苗栗高鐵站附近，還是去買較熱鬧的竹南。

鄉民「grotwpig645」今（17）日在PTT房板表示，苗栗高鐵附近目前還算荒涼，預估可能要5年以上才有可能發展起來，想知道會買在苗栗高鐵站附近的人，是打算通勤竹北還是通勤雙北。

原PO也提到，苗栗竹南比較屬於已開發區域，不過目前的價格感覺還可以接受，且建案大多屬於普通款，還沒有豪宅進入拉高價格，漲幅感覺仍可以期待，「大家會選擇哪個區域呢？想買一塊地集資推收租型產品，不知道有沒有搞頭」。

結果不少人支持買在苗栗高鐵站附近，說「苗栗啊，每天看竹南那個煙囪烘烘很開心嗎」、「苗栗漲幅比較高吧」、「現在看頭竹有夠lag，大家早就兩年前到今年暑假佈局完成」、「苗栗高鐵潛力最高，但至少還要五年才會動，竹南已經漲上去」、「苗栗高鐵當然是買地啊，買房子幹嘛」。

不過也有一部分人認為竹南較適合投資，喊「鐵定是竹南的，一線建商齊發」、「搭高鐵進竹北後要怎麼進竹科」、「去後龍繞一圈就會發現什麼都沒有，百廢待興」、「竹南吧，苗栗高鐵那旁邊甚麼鬼地方，除非你要搭高鐵通勤上班」、「苗栗高鐵至少要放十年吧，等到那時房子也舊了」。