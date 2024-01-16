俗話說殺頭生意有人做，虧本生意無人做，有一名網友分享，以前都有做直銷的同學朋友會打電話來拉人，近年來卻發現這種人都不見了，讓他好奇為什麼直銷產業突然消失，釣出不少內行人解釋，直銷早就轉型，主戰場也移至網路上。

一名網友在PTT八卦板發文表示，好幾年前台灣一堆直銷產業，一堆很久沒見面的同學朋友，突然聯絡你就知道是做直銷的，但這幾年發現這種人好像莫名其妙消失了，當初把夢想畫這麼大，現在卻一個人都找不到，也沒有看到做成功的人，好奇直銷產業為什麼消失了？

貼文引起討論，「不是一堆嗎，自媒體創業當老闆」、「換個形式改經營粉專賣產品」、「很多新品牌，銷售都說自己年收千萬」、「你身邊沒有，其實還很多」。也有人感慨現今詐騙猖獗，「詐騙比較快啊」、「詐騙更好賺，做什麼直銷」、「直銷還要包裝太辛苦了，直接做詐騙」、「詐騙那麼好賺，誰還要拉上下線」。

還有內行人透露直銷產業早已轉型，「現在都什麼微商、xxx創辦人，帶領什麼企業品牌」、「改個名稱而已，電商、微商、課程、投資」、「直銷早就轉型了，哪會跟你直接說直銷，現在都跟你說微商」、「認真回，滿多直銷都跑去賣化妝品、保健品了，而且都會跟你唬爛她賺很大，時常出國之類」、「是改成微商了！大奶正妹在IG賣東西！賣課程！帶下線！」。