今天東北季風影響，迎風面基隆北海岸、東半部及大台北山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；明天到周五（17至19日）各地晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚涼。氣象專家指出，北極冷渦將大南移，周日（21日）開始影響台灣，恐達寒流等級，低溫下探6度，至少持續冷到下周四（25日）。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天東北季風影響，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫雨；各地氣溫：北部13至19度、中部11至25度、南部12至26度、東部14至24度。

明天到周五各地晴朗穩定、氣溫持續回升，東半部有局部短暫雨。

最新各國模式模擬顯示，周五晚上至周六受鋒面影響、天氣轉變；周日起大規模的強冷空氣南下，氣溫逐日下降，下周二至周四清晨氣溫降至最低，大部分模式的模擬強度已超過強烈大陸冷氣團，部分模式甚至達寒流標準。

氣象粉專「林老師氣象站」發文表示，根據今晨中央氣象署最新全球模式模擬結果顯示，北極冷渦正醞釀發展中，後續將衝破高層噴流的最後防線，南移運動過程沿路釋放能量，造成局部地區顯著降溫；預計周日開始影響台灣，降溫相當有感，一天比一天冷，將持續寒冷到周四。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」在粉專貼出氣象圖，下周全台急凍，台北市下探6度，高雄也只有14度。