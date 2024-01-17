今天（17日）東北季風，除東半部地區雲量稍多、有局部短暫雨外，其餘地區為多雲到晴的好天氣，明天（18日）的天氣與今天差不多，高溫上看28度，不過周五（19日）有鋒面來襲，下周日（21日）甚至有寒流南下，提醒民眾做好保暖準備。

中央氣象署資訊顯示，明天各地大多為晴到多雲的天氣，台灣周遭環境吹東至東南風，僅迎風面的東半部地區及恆春半島有局部短暫雨；清晨、入夜低溫約14度，不過白天溫度上升的很快，西半部高溫約28度，東半部因為雲量較多的關係，高溫在24度左右。

周五鋒面接近，水氣增加、天氣不穩定，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，北部地區入夜後也會轉為有局部短暫雨的狀況；周六（20日）鋒面通過後，東北季風隨之增強，北部及東北部開始降溫，各地水氣也偏多，中部以北、東半部地區有局部短暫雨，南部地區亦有零星短暫雨的機率。

下周日（21日）寒流來襲，全台氣溫將急墜。（圖／中央氣象署）

下周日起有寒流來襲，預估至少會影響至下周四（25日）！下周日、下周一（22日）北部、東北部明顯降溫，其他地區也逐漸變冷；下周二、下周三（23、24日）受寒流影響，北部、東北部下探7度低溫，中南部及花蓮地區低溫僅8度，台東地區也只有10度左右，尤其空曠地區及離島風力將明顯增強，提醒民眾注意。

中央氣象署也提醒，下周一入夜後，宜蘭1000公尺以上高山就有降雪機率；下周二中南部、花東地區的2500公尺以上高山也有望降雪，屆時可能還會有路面結冰、霧淞等狀況發生，提醒上山追雪的民眾注意安全。