一場危險的北極風暴正在席捲美國，導致美國北部各州創下歷史低溫紀錄，美國國家氣象局(NOAA)表示，從北洛磯山脈到堪薩斯州北部、愛荷華州的氣溫已降至零下30度；蒙大拿州、北達科它州甚至降至零下50度。

美聯社報導，這場嚴寒將考驗美國人的生活，包括一場美式足球季後賽，NFL聯賽的匹茲堡鋼人隊與布法羅比爾隊的季後賽推遲。

嚴寒也考驗了愛荷華州的共和黨總統初選。川普希望支持者們不顧嚴寒，出門投票，他說：「你不能呆坐在家裡，你要出門投票。」

他接下來的話實在離譜，他說「如果你病得像隻狗，請你對自己說『我一定會撐過去。』 即使你投票後，然後不幸離世，也是值得的。」 這還真是他的語言風格。

愛荷華州出現罕見的幻日，英文稱為「日狗」(Sundog)，這是空氣中的冰晶折射太陽光所造成，太陽的兩側就會出現2個明亮點，如同三個太陽。(圖/美聯社)

五大湖區因為水氣豐富，降雪更明顯。美國氣象部門預計，受湖泊效應影響，大雪將從伊利湖湧入紐約州北部，使該地區迅速積雪，平均每小時就累積5公分，地面積雪厚度達到30~60公分，癱瘓了交通。更誇張的嚴寒在蒙大拿州和達科他州，當地的氣溫將降至零下 50 度。

即使是最南部的德州，也遭遇氣溫驟降，該州電力公司呼籲，請居民自願節約用電，因為寒冷的天氣導致「破紀錄的電力需求」。2021年德州遇到致命冰風暴，數百萬人斷電，傳出多起凍死事件。

美國東南方的佛羅里達州，雖然沒有嚴寒，卻無法倖免於動蕩的天氣，天氣預報預計，週一至週二將有陣雨和雷暴。

在奧勒岡州，超過 12 萬戶家庭和企業斷電，其中大部分的停電就在該州最大城波特蘭，許多停電是電線杆倒塌造成的。波特蘭南部的一個社區約有 100 棵樹倒塌，其中一棵倒在房屋上，導致一名男子死亡。還有兩人疑似死於體溫過低(凍死)。

密西根州、紐約州、賓州和威斯康辛州也發生了大規模停電，影響了數萬人。另外，全美國各地的機場都受到影響，紐州州布法羅尼亞加拉國際機場的航班，有一半以上取消。芝加哥、丹佛和西雅圖的機場，也有數十個航班取消或延誤。