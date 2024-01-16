世界經濟論壇2024年年會15日起在瑞士達沃斯開幕，來自120個國家和地區的2800多位各界代表齊聚這個瑞士東部小鎮，大陸國務院總理李強近日已展開在瑞士的訪問，也將出席達沃斯論壇並發表特別致辭。而本次中國代表團預計包含「10位部長級官員」，引發美國「憂心」與「不安」。

「龐大的中國代表團令在達沃斯的美國外交官感到不安」，美國媒體Politico當地時間15日以此為題引述一份美國國務院文件稱，由於此次中方派出的高級代表「人數眾多」，美方「憂心」這會減少國務卿布林肯率領的美國代表團的「存在感」，還就此討論了調整布林肯的行程。

報導表示，據一份日期為1月12日的美國國務院文件，中國代表團預計包含「10位部長級官員」。由於陣容龐大，美國駐瑞士大使米勒（Scott Miller）將此次出訪描述為一次「準國事訪問」。

Politico指出，「因此，美國國務院正努力爭取國務卿布林肯與瑞士總統阿姆赫德會面，以確保華盛頓在面對以中立著稱的瑞士時不會輸給北京。」文件中甚至細致地提及了布林肯在這次潛在會面中需要注意的禮儀，「米勒認為，如果S（國務院對國務卿的簡稱）不與阿姆赫德握手，將有損其形像」。

根據美國國務院的初步時間表，布林肯也沒有與中國代表團官員會面的計劃。與此同時，報導援引一名熟悉此事的匿名美國官員說，烏克蘭總統澤倫斯基「有可能」在論壇期間會見中國官員。