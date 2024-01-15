應世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）創辦人兼主席史瓦布（Klaus Schwab）、瑞士聯邦總統阿姆赫德（Viola Amherd）、愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）邀請，大陸國務院總理李強14日上午乘包機離開北京，赴瑞士出席世界經濟論壇2024年年會並對瑞士、愛爾蘭進行正式訪問。

據新華社，當地時間14日下午，李強乘坐包機抵達蘇黎世國際機場，開始對瑞士進行正式訪問，阿姆赫德等到機場迎接。

李強表示，瑞士是最早與中國大陸建交的西方國家之一。建交74年來，兩國關係始終保持健康發展。特別是2016年習近平與瑞方領導人共同宣布建立中瑞創新戰略夥伴關係以來，兩國各領域交流合作持續邁上新台階、取得新成果。

李強指出，中方願與瑞方一道，遵循兩國元首重要戰略引領，進一步深化雙方政治互信，擴大互利合作，厚植民間情誼。中方始終高度重視瑞士在歐洲和國際舞台上發揮的獨特作用，願同瑞方在共同應對全球性挑戰等方面保持密切溝通和協作。

同日下午，李強與阿姆赫德共同乘專列自蘇黎世前往瑞士首都伯恩，雙方一路進行交流。李強表示，中方願與瑞方加強交流互鑑，深化各領域互利合作，取得更多務實成果。

李強指出，過去40多年，瑞士企業深度參與中國大陸改革開放進程，助力中國大陸經濟社會發展，自身也獲得豐厚回報。他強調，中國大陸開放的大門只會越開越大，歡迎更多瑞士企業赴中國大陸投資興業。

據新華社引述，阿姆赫德向李強介紹瑞士國情和沿途各州風土人情，表示瑞中兩國人民彼此懷有友好感情，雙方合作歷史悠久，成果豐碩。瑞士很多企業在中國大陸投資發展取得很好業績，願意進一步深耕中國大陸市場。瑞方願和中方一道，加強人文交流，進一步增進兩國人民之間的相互了解和友誼。

雙方還就科技創新、綠色發展、文化旅遊、冬季運動等交換看法，一致同意推進相關領域合作。