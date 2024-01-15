據法國廣播電台報導，為和平計畫奠定基礎的高級外交官會議的聯合主席國瑞士14日表示，需要中國大陸參與結束烏克蘭和俄羅斯之間戰爭的努力。據瑞士聯邦委員伊格納齊奧．卡西斯在會議結束後的新聞發布會上表示，「中國發揮著重要作用。我們必須找到與中國在這方面合作的方法。」

18個亞洲國家、12個非洲國家和6個南美國家參加了此一會議。會議稱中國大陸加入和平努力重要，但沒有明確表示中國大陸應該放棄支持俄羅斯。

路透14日報導稱，中國大陸沒有派代表參加達沃斯世界經濟論壇之前的國家安全顧問聚會。

這次由80多名官員參加的會議是烏克蘭組織的第4次此類會議，卡西斯表示，這次會議必須為莫斯科和基輔之間關於結束戰爭的談判鋪平道路。卡西斯說：「烏克蘭人民迫切需要和平⋯⋯我們必須盡一切努力結束這場戰爭。」他補充說，到目前為止，俄羅斯和烏克蘭不願意做出讓步。

卡西斯表示，巴西、印度、南非等與俄羅斯進行過對話的國家都參與了達沃斯的討論，可以發揮重要作用，「金磚四國聯盟的參與非常重要，因為這些國家與俄羅斯有關係⋯⋯所有這些都可以創造這種集體運動，將遠離衝突但可以在影響中國和俄羅斯方面發揮作用的國家納入進來。」

全球南方在烏克蘭和平方案談判中的作用已成為達沃斯的焦點。來自非洲、拉丁美洲、中東和亞洲的許多不結盟國家在烏克蘭問題上基本上持觀望態度，本周將派代表出席在瑞士山區度假勝地達沃斯召開的世界經濟論壇。

烏克蘭總統澤倫斯基沒有出席14日的會議。但卡西斯表示，他將出席峰會，外交官將有機會與他交談。

澤倫斯基的代表是他的幕僚長安德烈．葉爾馬克（Andriy Yermak），他說與會者來自18個亞洲國家、12個非洲國家和6個南美國家。耶爾馬克早些時候在他的Telegram帳戶上說道，「來自南半球國家越來越多地參與我們的工作。」

烏克蘭在盟友​​的大力支持下一直表示，在收復俄羅斯佔領的每一片領土之前，它不會放棄。然而，目前還不清楚南半球國家是否同意這一和平方案。

奈及利亞國家安全顧問努胡．里巴杜對路透表示，這個非洲石油出口國站在澤倫斯基這邊，表示將應對戰爭導致糧食價格上漲的後果。

美國負責烏克蘭經濟復甦的特別代表彭妮．普利茨克以及美國負責歐洲和歐亞事務的助理國務卿詹姆斯．奧布萊恩也出席了會談。

隨著人們越來越擔心美國在選舉年持續支持烏克蘭戰爭，美國國家安全顧問蘇利文和國務卿布林肯預計將在周一晚上正式開始的世界經濟論壇上發表講話。