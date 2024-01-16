玉山金控名列自然相關財務揭露工作小組(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures，TNFD)16日於瑞士達沃斯(Davos)舉行的世界經濟論壇會議上公布先行者名單（Early Adopter），成為全球首批加入TNFD先行者的企業。

成為TNFD先行者(Early Adopter)的企業，必須在2025年之前依據TNFD進行資訊揭露，玉山除了已承諾要在2025年(即2024財務年度)依循TNFD完成資訊揭露，更將持續號召更多志同道合的企業夥伴，共同為自然環境盡一份心力。此外，玉山已連續兩年發布「氣候暨自然環境報告書」，為臺灣首家整合氣候相關財務揭露(TCFD)與自然相關財務揭露(TNFD Beta v.02)雙架構之報告書，創新的作法及內容深受TNFD國際組織肯定，並收錄為TNFD金融業指引案例。

玉山長期關注氣候暨自然環境議題，在邁向達成2050年淨零的同時，也要致力自然正成長(Nature Positive)，例如推動逾10年的「玉山瓦拉米」計畫，鼓勵在地農業轉型有機友善耕作，透過農田棲地營造讓瀕危等級臺灣特有種動植物，如「菊池氏細鯽」重返家園，提升了生物多樣性，也改善原鄉部落生活與生計，透過將收成的瓦拉米分享給玉山顧客及員工，表達及傳遞著知福、惜緣、感恩的企業文化。此外，玉山首創產銷履歷貸款專案，協助農產品經營者在生產過程中遵循「臺灣良好農業規範（TGAP）」取得產銷履歷驗證過程所需資金，攜手產官學合作，促進永續農業及綠色金融發展。

玉山金控永續長張綸宇表示，深化永續金融服務，除了要減緩氣候變遷，更要幫助萬物和諧共生，不只守護顧客財富，也要守護大自然的寶貴資產。玉山積極參與國內外永續倡議，不僅是臺灣首間通過科學基礎減碳目標(SBT)審核企業，成為RE100成員，也已加入碳核算金融聯盟(PCAF)及生物多樣性核算金融聯盟 (PBAF)。透過創新與專業金融產品、服務，協助產業及顧客轉型，引導資金流向環境永續，共同打造自然和諧的美麗家園。