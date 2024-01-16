台灣受東北季風及輻射冷卻影響，中部山區日夜溫差大，玉山塔塔加地區台18線、台21線背陽路面出現結冰、結霜情形，不僅植物邊緣結了一層霧淞，彷彿裹上冰晶，地面草地也彷彿撒上糖霜雪白一片，玉山國家公園提醒，山區路面、步道結冰濕滑，請小心慢行。
玉山國家公園管理處指出，近日高山區連續低溫，玉山北峰氣象站16日凌晨1時測得零下6.7度，塔塔加山區受輻射冷卻影響，凌晨氣溫也接近冰點，所以園區台18線（阿里山公路）、台21線（新中橫公路）背陽面路段路面有結冰、結霜情形，附近的草皮彷彿撒上一層糖霜，樹葉、落葉也裹上冰晶，銀白景象相當美麗。
玉管處提醒，塔塔加氣溫在3度至15度間，務必注意保暖，也呼籲用路人山區路面結冰濕滑，請開車或騎機車民眾小心慢行，塔塔加遊憩區的步道枕木及石頭舖面在陽光尚未照射前，部分山徑有結霜情況，也請遊客注意安全。
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