美國空軍著名的戰機試驗場-愛德華空軍基地(Edwards Air Force Base)表示，基地將在1月25日舉行「F-16 首飛50周年」的慶典。這款標誌性的戰機，以前衛的設計、無與倫比的敏捷性而聞名於世，徹底改變了空戰，並且在未來，還會繼續活躍在天空中，也仍然是美國空軍武器庫中的重要武器。

空軍基地方面表示，飛行表演則有雷鳥小組(Thunderbirds)與F-16示範中隊( ACC F-16 Demo Team) ，都會帶來精彩的表演；另外將邀請一些與F-16有關重要人物共襄盛舉，包括美國空軍第一位駕駛F-16 擊墜敵機的飛行員-「納豆」諾斯將軍(Gary “Nordo” North)，他在1992 年12 月27 日，駕駛F-16D戰機巡邏伊拉克禁航區時，發現1架攜帶飛彈的伊拉克MiG-25，在經過許可後，以AIM-120飛彈擊落了它。

其他還有多位F-16 作戰老兵，與兩名沙漠風暴戰役時期，遭到地面防空擊落的F-16戰俘飛行員。對美國來說，戰俘同樣值得尊重，與英雄無異。

F-16的首飛日期在1月20日，那一天充滿意外。1974 年 1 月 20 日，剛剛出場的第1架YF-16原型機，本來要執行高速滑行測試，也就是首飛之前的「試滑」，確定引擎與飛機控制系統都正常即可，在跑道上溜一溜，不準備真正起飛。然而，當天將引擎推力加到百分之40時，迎面來了一陣風，使得飛機突然增加了額外的升力，YF-16開始「飄」，左搖右晃的，機梢的模擬飛彈還刮擦到地面，飛行員歐斯特里 (Phil Oestricher)當機立斷，決定再加動力並拉起機鼻，整架YF-16在離地飛行後，反而平穩了。

Memorable Moment - YF-16 Test Pilot Phil Oestricher

歐斯特里飛行了6分鐘，安全返回基地，達成了出乎意料的首飛(也有人說「第0次飛行」)。雖然機梢有點刮擦，但都是小問題很容易修復，隨後於 2 月 2 日，真正有計畫的首次飛行終於來到，表現的相當完美，開啟了航空的新時代。

自此之後，F-16的首飛日期，就確定在1月20日，也就是那一場意外的飛行。

F-16是第1種採用「線傳飛控」(Fly by Wire, FBW)的戰機，也就是戰機的操作桿不與飛機的液壓控制系統連結，而是以電腦感受操作桿的方向與壓力，轉換成合理的控制訊號來操作飛機的各個舵面，這使得飛機的操作更為順手，如今的多數飛機，都引進線傳飛控系統。

改成獨特箭型三角翼的F-16XL，載彈量與升力都有增加。(圖/NASA)

加裝前翼的F-16/CCV，不過它的前翼加的位置頗為特別。(圖/GD)

這次F-16的50年慶祝會中，還將展示幾個特殊版本，比如改成三角箭形機翼的F-16 XL，還有加裝前翼的F-16/CCV，還有配備模擬自主控制系統（SACS）的X-62A Vista，在海軍服役，擔任對抗機的F-16N，和其他美國空軍基地的40 多架 F-16，也都飛來參加慶祝活動。