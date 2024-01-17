今日東北季風減弱，全台各地氣溫回升，中央氣象署提醒，至周五前都會是日夜溫差大的天氣型態，周六鋒面通過之後，寒流緊接而來，周日起至下周三、甚至周四都有明顯降溫，低溫剩7至9度，各地山區有降雪機會。

氣象署指出，周五前的天氣都是日夜溫差大，清晨有局部低溫，受到鋒面影響，周六可能出現局部短暫降雨，南部有零星雨勢，等這波鋒面通過，就是明顯的寒流，且帶有水氣。

氣象署表示，這波寒流是全台有感，且持續時間長，民眾一定要做好保暖準備。周日開始有明顯降溫，最冷時間會是下周二與周三，有可能持續到周四，寒流中間會夾雜明顯強風，沿海會有9至10級陣風，將同時發布強風特報與寒流低溫特報。

氣象署說明，周六北部高溫明顯下降，周二、周三北台灣低溫為7至9度、中部8至10度、南部10至13度。

降雪部分，下周一北台灣高山可能下雪，周二、周三範圍更大，周二之後中南部2500至3000公尺以上高山可能降雪，北台灣1000至1500公尺以上山區可能降雪。