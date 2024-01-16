交通部中央氣象署更新發布資料，原先南下的強烈冷氣團升級為寒流，21日寒流南下，北部及東北部明顯轉冷，23日各地天氣非常寒冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波寒流將冷到26日才逐漸回溫。

氣象署指出，17日東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，輻射冷卻影響，西半部早晚較涼，日夜溫差大；19日鋒面接近，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，北部地區轉為有局部短暫雨，其他地區多雲；20日鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，中部以北、東半部地區有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨。

21日、22日寒流南下，北部及東北部天氣明顯轉冷，其他地區氣溫逐漸下降，23日寒流影響，各地天氣非常寒冷。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，23日寒流開始影響，初步預估低溫約7至9度，26日過後才會逐漸回溫，此波寒流前期帶點水氣，尚未轉乾前，北、中部海拔1500公尺以上山區有機會雨雪。