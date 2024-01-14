由於東北季風增強，明（15）日桃園以北及宜蘭有廣泛降雨，宜蘭地區有大雨發生的機率，大台北山區及花蓮地區也有較大雨勢，西半部及宜蘭低溫12到15度，花東約16、17度，竹苗近山區有10度以下氣溫。氣象署表示，周六（20日）鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，北台灣明顯轉冷，各地低溫探攝氏12至14度。

氣象署指出，明天桃園以北及宜蘭有廣泛降雨，宜蘭有大雨發生的機率，大台北山區及花蓮也有較大雨勢；溫度方面，北台灣、花蓮白天高溫約20、21度，其他地區24至26度，感受較為舒適，清晨天氣稍涼，西半部及宜蘭低溫12到15度，花東約16、17度，竹苗近山區有10度左右或以下氣溫發生，西半部日夜溫差大。

氣象署分析未來天氣。（翻攝自報天氣 - 中央氣象署臉書）

氣象署說明，周二（16日）東北季風影響，基隆北海岸、東半部及大台北山區有局部短暫雨，北部及宜蘭白天高溫20度左右；周三至周五（17日至19日）東北季風減弱，僅東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，各地氣溫逐日回升。

周六（20日）鋒面通過及大陸冷氣團南下，中部山區、北部及東半部有局部短暫雨，其他地區雲量增多，各地氣溫下降，北台灣明顯轉冷；下周日（21日）大陸冷氣團影響，北部及東半部有局部短暫雨，各地天氣偏冷，氣溫持續下滑。