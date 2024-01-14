隨著年節將近，各大公司也紛紛舉辦尾牙，慰勞員工一整年的辛勞。一位女子近日表示，最近公司調查員工參加尾牙的意願，參加獎就有2千元，不過因為她不太喜歡同部門同事，所以不知道該不該為了2千元出席，貼文曝光後引發熱議，對此，許多網友認為，雖然得要承受和同事社交的心力，但公司供餐又給2千元是相當不錯的福利，因此紛紛鼓勵他參加。

原PO在Dcard發文指出，她在該公司任職半年、不太喜歡同事，近日公司開始調查員工參加尾牙的意願，她因此得知參加尾牙就能得到2千元，不過因為她不太喜歡同部門同事、覺得假日還要一起同桌吃飯很累，因此相當兩難，「想請問大家會因為有參加獎金而去嗎～」。

對此，許多網友紛紛回應，「當作加班又有免費供餐囉」、「短短3小時送你2千不去嗎？」、「為了錢還是去一下好了」、「2千欸參加獎，太好了吧」、「當然去啊，有吃有拿為什麼不」、「去啊，我公司有上台表演給5千，我唱歌超難聽就犧牲一下聽眾」、「當然去，如果你還想在這家公司，生存的話最好有什麼活動都參與一下，又是第1年，更何況還有參加獎金」。

另外也有過來人分享經驗，「我第一次也沒有去，主管還來關切，說有出席最低也有5千，隔年就參加了」、「我們公司參加獎3千，我每次都是前幾個到，笑死」、「有，我們公司大家都會去，因為保底都有1萬1千，最大獎有100萬，機率可能還比中樂透高很多」。