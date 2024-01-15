大雅區農會總幹事林國永將屆齡退休，大雅區農會14日舉辦尾牙歡送他。（陳淑娥攝）

台中市大雅區農會總幹事林國永將屆齡退休，大雅區農會14日舉辦尾牙，員工相繼上台獻花，感謝林國永在大雅農會服務41年多，擔任總幹事11年，任內使得大雅區農會的金融業務穩健，連續11年獲農金獎營運卓越獎肯定，去年大雅區農會盈餘1億餘元，今年員工年終獎金平均高達5.8個月，所有員工均樂開懷。

今天是總幹事林國永到農會上班的最後一天，林國永具備商科、企管專長，1982年年進入大雅農會服務，曾任雇員、會務主任、分部主任、會計股長、信用部主任、祕書等職；2013年，大雅區農會前總幹事張朝樑屆齡退休，有意轉任理事長，時任秘書的林國永登記候聘，獲理事會支持，順利接任總幹事至今。

林國永表示，他在大雅農會41年，擔任總幹事11年，感謝農會給他機會工作，感謝理事長張朝樑、常務監事及全體選任人員對他的支持，還有同事們認真打拚、競競業業在自己的崗位上默默付出，讓他在這11年的時間能充分服務會員及農友。

國內稻米生產過剩，大雅區農會推廣轉種小麥、紅薏仁、蕎麥等雜糧。林國永在總幹事任內並透過契作，保障農友收入，並擴大小麥種植面積，使得大雅成國內小麥主要產地，擁有「小麥之鄉」的美譽，並專供麥種給金門種植，加工後成為紅標高粱酒，使得大雅成為「金門高粱之母」，甚至利用盛產的小麥研發「小麥米」，供不應求。

大雅區因中科進駐，20多家銀行競爭激烈，大雅區農會在林國永領導下，金融業務穩健，連續11年獲農金獎營運卓越獎，目前存款123億，放款93億4000萬，存放比67• 76 ％，逾放比0％。