台中捷運藍線在選前再度成為焦點，也變成中央及台中市府對槓的話題。立法院副院長蔡其昌18日表示，他昨天特別北上拜會行政院長陳建仁，要求先核定捷運藍線計畫，同時限期要求中市府補正相關說明及規畫。台中市交通局指出，盼中央盡速審查，後續將配合審查意見修正相關資料或補充說明。

蔡其昌指出，他昨天特別北上拜會行政院長陳建仁及副院長鄭文燦，協調台中海線鐵路雙軌化及捷運藍線等重大建設。其一，要求行政院盡快履行，先前承諾的今年1月底前核定海線鐵路雙軌化計畫，讓海線雙軌化能夠盡速啟動，增加海線鐵路班次。

其二，先前已多次表達會在中央全力推動捷運藍線，藍線延伸到梧棲更是自己極力爭取下完成，去年也與6立委共同前往行政院要求中央務必支持台中重要建設，爭取更多經費補助，中央政府也允諾會支持捷運藍線。

蔡其昌說，但是有關藍線捷運所引起的圖利爭議、路線及站點更改、工程的交通專業問題，是台中市府必須盡快釐清爭議、清楚說明，如今卻因行政院需等待中市府將未完成的事項完成，市府多次拖延而造成動工延宕，還演變為政治操作，市長盧秀燕還一直放話是「中央卡地方」，淪為政治口水。

蔡其昌強調，他要求行政院先核定台中捷運藍線的計畫，並限期要求中市府補正相關說明及規畫，將交通專業問題及路線、場站爭議說明清楚，讓捷運藍線得以順利動工。

台中市交通局表示，捷運藍線綜合規畫報告書已於2021年3月4日提送交通部審查，歷經數次審查，交通部去年2月20日通過，並於4月18日轉呈行政院，目前由行政院審查中，但自去年4月至今，行政院皆未提供書面審查意見或召開審查會，期盼中央盡速啟動審查作業，後續將配合行政院開會的審查意見，修正相關資料或補充說明，盼盡速核定以符合台中市民期待。

針對海線鐵路雙軌化，交通局說明，有關交通部鐵道局辦理「台中海線鐵路平面雙軌」中央允諾會在今年1月底核定，市府樂觀其成。另市府推動海線鐵路雙軌暨部分高架為台中市山海環線計畫一環，目前可行性研究已於去年12月7日再次提報中央審查，盼中央能夠盡快安排審查會議，並加速核定可行性研究，以利盡速進入綜合規畫階段。