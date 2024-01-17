每年尾牙季是許多主持人、歌手大展長才的好時機，TVBS《11點熱吵店》特別邀請主持前輩們以及「IT BOYZ」成員鄭豐毅、陳彥廷、鍾岳軒、黃柏峰以「見習生」身份分享經驗，被沈玉琳吐槽說：「沒有經驗不用硬聊沒關係。」
唐從聖分享，曾經在活動結束後收到紅包，他敬業地禮貌婉拒，沒想到裡面竟是港幣10萬元，得知自己錯過台幣將近50萬，他逗趣說：「早知道是港幣，我絕對不會拒絕的。」
鄭豐毅曾在一次主持的抽獎環節中，老闆現場加碼，唱一首歌就能獲得3000元，愛唱歌的他竟一口氣唱了5首，最終拿走1萬5的獎金，笑說：「我覺得1萬5已經很多，聽完前輩們分享，才知道『薑還是老的辣』。」
沈玉琳有次主持尾牙，由於表演者的歌曲前奏太相似，主辦因此放錯歌，他立馬上台串場，為音控爭取時間，機智救場讓演出順利完成。近日發行新單曲的IT BOYZ尾牙邀約滿檔，鍾岳軒分享受邀到尾牙表演，上台後原本一切正常，想不到在唱到副歌時，舞台的音樂竟從自己的歌曲被放錯成〈兩隻老虎〉，場面非常尷尬，但團員們依舊賣力唱跳完成表演，相當敬業。
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