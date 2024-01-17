中央氣象署預報，今年首波寒流周日南下，氣溫一路溜滑梯，預估到下周二、三（23、24日）中部以北低溫剩6、7度，氣象達人彭啟明表示，這波寒流目前看來是入冬來至今最強的一波，可以用 2016年霸王級寒流那次的情境預做準備，天氣職人吳聖宇也指出，下周三台北上空有機會來到零下3到4度。

彭啟明今天在臉書發文，氣象上沒有霸王級寒流的定義，只是形容詞，但如果以氣象署目前預測的 7到9度來看，空曠地區可能再少個 3、4度，低溫降到3至5度的確會很有感，尤其碰到20到22日的學測，這波目前看來是入冬至今最強的一波，可用2016年那次霸王寒流的情境預做準備。

彭啟明指出，2016年也是遇到聖嬰年，同樣是暖冬，平均溫度偏暖，但仍有非常冷的寒流南下，民眾不要輕忽。

吳聖宇也在臉書指出，根據歐洲中期預報中心資料，下周三（24日）明顯有寒流南下特徵，暖高壓脊伸入北方極區，迫使極區冷空氣向外向南流動，1032百帕等壓線來到台灣中北部上空，1500公尺高度的溫度場也顯示，0度等溫線範圍涵蓋到台灣北部，台北上空有機會來到零下3、4度，整個預報來看就是很冷的型態，低溫預報也很驚人，台北低溫下探5到7度，降溫幅度顯著。

吳聖宇表示，周日（21日）寒流南下氣溫開始下降，不過真正比較冷可能是從下周一（22日）開始，下周三、四（24、25日）溫度來到最低點，各地空曠地區低溫都有10度以下機率，尤其周四、五（25、26日）清晨加上輻射冷卻，很可能出現相當低的溫度，溫度要回升上來可能要等到周五白天以後。

吳聖宇分析，這波寒流前面3天，即下周一到周三屬於濕冷，後面下周四、五才是乾冷，濕冷的類型會導致低溫持續時間很長，一整天都很冷，要特別注意。