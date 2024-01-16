輻射冷卻影響，明（17）晨至上午新竹、苗栗、南投局部有10度以下低溫，由於東北季風減弱，僅東半部地區及恆春半島有局部降雨，白天各地氣溫回升，西半度高溫普遍為24至26度，東半部為23、24度。氣象署表示，下周日、下周一（21日、22日）寒流南下，下周一晚上北台灣低溫約10度左右，下周二（23日）各地天氣非常寒冷，中部以北及東北部低溫普遍為6到8度，其他地區8到10度，預估下周二至隔天清晨最寒冷。

氣象署預測未來溫度變化。（氣象署提供）

氣象署指出，明天僅東半部地區及恆春半島有局部降雨的機會，其他地區皆為晴到多雲的天氣；溫度方面，各地氣溫回升，西半度高溫普遍為24至26度，東半部為23、24度，感受溫暖，不過清晨溫度仍偏低，普遍為16、17度，新竹至中部受輻射冷卻影響，局部地區可能有11至13度，西半部日夜溫差大。

氣象署預測未來天氣趨勢。（氣象署提供）

氣象署說明，周四（18日）各地大多為晴到多雲，僅迎風面的東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，白天較溫暖，高溫普遍為24至26度；周五（19日）鋒面接近、水氣增多，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，北部地區亦將轉為有局部短暫雨，其他地區多雲；周六（20日）鋒面通過及東北季風增強，水氣偏多，中部以北、東半部地區有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨的機率，北部及東北部天氣轉涼冷。

下周日、下周一寒流南下，北部及東北部天氣明顯轉冷，其他地區氣溫逐漸下降，下周一晚上北台灣低溫10度左右，其他地區為12至15度；下周二（23日）各地天氣非常寒冷，中部以北及東北部低溫普遍為6到8度，其他地區8到10度；降雨方面，北部及東半部有局部短暫雨，且有中層水氣影響，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。