許多人租屋在外時，最好注意住家安全。一位和男友、友人一起在華廈租屋的女子日前發現，有人在她的白色拖鞋裡射精，一番調查、報警後卻得知，嫌犯竟然根本不是住戶，而是完全鎖定她而犯案的一名陌生男子，讓她忍不住直呼，「每天都帶著恐懼回家」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，她住的華廈只有管委會沒有警衛室，電梯、出入的鐵門、地下室有設置監視器，去年6月她買了一雙白色洞洞拖鞋，7月時發現鞋子一隻腳黏黏稠稠的，雖然她覺得是精液，不過後續沒有特別動作，把鞋子洗乾淨後就繼續穿了；直到去年11月男子第二次犯案，她一穿鞋感受到黏稠物體，馬上確認是精液後就報警處理，不過最後因為監視器沒有畫面、找不到嫌犯，警方無法順利立案。

原PO指出，當時她擔心是同棟住戶犯案，依循警方建議安裝監視器，也對於鄰居相當警戒，等到嫌犯今年1月三度犯案，她持監視器畫面報警後才得知，對方根本不是華廈的住戶，而是完全掌握她的住處，特地從另一棟的鐵門轉入地下室後，再前往她的住處犯案，嫌犯甚至還拿出手機對著她留在拖鞋裡的襪子拍照，「真的很噁心」。

原PO提到，「最讓我覺得可怕的是，他目標就是我，不是隨機犯案」，犯後沒有去其他樓層或別棟犯案而是直接離開，讓平時上小夜班、大夜班的原PO深受影響，「每天都帶著恐懼回家」；原PO透露，目前警方已掌握嫌犯，但性騷法只能對嫌犯處以罰金，跟騷法則會有前科，但她希望有更好的方法可以解決此事，同時也提醒其他人鞋子最好收室內、一定要裝監視器。

對此，許多網友紛紛回應，「他真的很噁，啊你們鞋子那樣放真的很容易害別人跌倒」、「天啊真的好噁⋯希望可以早早將犯人繩之以法！拍拍妳真的辛苦了」、「告訴妳一個常識，樓梯間不能放自家拖鞋，那裡是公設，拖鞋收進去吧」。