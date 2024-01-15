對於許多汽車族來說，選購車子時考量的因素不外乎外觀、價錢、性能、安全性。一位買過多台汽車的男子近日大讚，TOYOTA高級商旅「阿法」Alphard的CP值超高、物超所值，原來自從他改開阿法後，開車按照速限再也不會聽到有人按喇叭，也不會有人逼車、攔車，就算開車不慎發生擦撞，對方口氣也很好，貼文曝光後獲得不少駕駛認同。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，選對車對於汽車族來說相當重要，「，以前買過很多台車，在路上碰到的事情及糾紛很多」，不過自從他改開阿法後，他在路上以速限行駛時，「再也不會聽到後面有人會按喇叭，也不會有人逼車，更不會有人來攔車」，就算不小心擦撞到其他人的車，對方協調的口氣也很好，「現在覺得出門開車變成了一種享受」。

對此，許多網友紛紛回應，「因為人家不知道，你車上到底是你自己一個，還是載了一共七個」、「那阿法遇到阿法時也是相互彬彬有禮嗎？」、「這台車最厲害的點是你永遠不知道車上會有多少人」、「運兵車，大家都會敬畏三分」。

據本站過去報導，TOYOTA最新款阿法售價為 315 萬元，2023年度的國內配額500輛，不過8月初訂單量已超過3500張，交車時間排到2027年，是許多老闆階級民眾愛用車款。不過去年12月，台南高鐵站旁有行人過馬路時，險遭阿法撞擊，讓行人氣得踢了一腳車門，沒想到惹得車上4位8+9馬上下車拉人理論。