東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，北台灣清晨仍偏冷，且北部需防降雨。（本報系資料照）

今（15日）東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，北台灣清晨仍偏冷，氣象署今晨針對7縣市發布低溫特報。另今日迎風面的桃園以北及宜蘭地區有廣泛降雨，花東地區有局部降雨，宜蘭地區有大雨發生的機率，大台北山區及花蓮地區也有較大雨勢。

受輻射冷卻影響，今日各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今(15日)清晨至上午桃園至苗栗、南投、雲林、臺南及花蓮局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意。

低溫區域

【黃色燈號(寒冷)】

桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、台南市、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

今日東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，台灣東北部及桃園以北地區有短暫雨，東部及東南部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；東北部地區有局部大雨發生的機率，大台北山區及東部地區亦有局部較大雨勢發生的機率；清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

明（16）日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，中南部早晚亦涼，臺灣東半部地區、基隆北海岸及大臺北山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

溫度方面，今天北台灣及花蓮白天高溫略降3度左右，約20、21度，其他地區高溫維持24至26度，感受較為舒適，清晨天氣仍稍涼，西半部及宜蘭低溫12到15度，花東約16、17度，竹苗近山區有10度左右或以下氣溫發生，西半部日夜溫差大，請留意溫度的變化並適時增減衣物。

天氣風險公司提醒，週一到後天週二有本週第一波冷空氣南下，目前來看強度為東北季風等級，迎風面的大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等地逐漸會轉為有短暫陣雨天氣，桃園新竹一帶雲量增多，苗栗以南還是晴到多雲的天氣型態。北台灣週一白天的溫度轉涼，高溫下降到20至21度左右，其他地方高溫仍有23至26度。

紫外線指數方面，今天台東縣、屏東縣為「高量級」，其餘縣市皆為「中量級」。

空氣品質方面，今天清晨西半部水平及垂直擴散條件較差；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及澎湖地區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門地區為「橘色提醒」等級；馬祖地區為「紅色警示」等級。