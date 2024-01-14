歐、美模式模擬下周日（21日）起將有一波較具規模的強冷空氣南下，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼出歐洲模式預測下周二（23日）台灣溫度分布，台北只剩6度，驚呼「數字看起來有點瘋」。

「台灣颱風論壇」今天在臉書發文，最新的歐、美模式看起來，下周日（21日）起會有一股頗具規模的冷空氣南下，天氣確定會朝著會變冷的趨勢走，不過「數字看起來有點瘋」，歐洲模式預估下周二（23日）台北下探6度，幾乎全台都被這波冷空氣凍成白色，連高雄也只剩14度，但因為目前不確定性頗大，究竟會有多冷還言之過早，建議大家再觀察幾天。

氣象粉專「觀氣象看天氣」也在臉書指出，歐、美模式同步預測，入冬第二波寒流於下周一（22日）前後報到。

氣象署表示，周六（20日）鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；北部、東半部地區有局部短暫雨，其他地區雲量也增多。下周日至下周二（21至23日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；後期冷空氣會比較強，氣象署將持續觀察。